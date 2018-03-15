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Ростуризм отметил резкий приток в страну американских туристов. Глава ведомства Олег Сафонов объяснил эту динамику антироссийской пропагандой, пишут "Известия".

По словам главы Ростуризма, за девять месяцев прошлого года погранслужба ФСБ РФ зафиксировала рост числа въезжающих в РФ туристов из США на 25% по отношению к аналогичному периоду 2016 года. Он отметил, что большой интерес американцев к РФ вызывает антироссийская пропаганда.

"Им рассказывают небылицы о том, что происходит в России, а у людей возникает желание приехать и своими глазами посмотреть", — цитирует издание слова Сафонова.

Глава ведомства считает, что у американцев занижен порог ожиданий, благодаря чему "получается "WOW-эффект". Туристы "с приятным встречают в РФ дружелюбных людей, вкусную еду, красивые обустроенные улицы, интересные объекты туристического показа, широкие возможности для отдыха и доступные цены", — отметил Сафонов, добавив, что американцы видят "современную, мирную и развитую страну".