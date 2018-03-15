В Республике Алтай проводится доследственная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудника дорожно-патрульной службы ГИБДД. ДТП произошло вечером 14 марта.

По предварительным данным, примерно в 19:50 сотрудник ОРДПС УГИБДД МВД по Республике Алтай, двигаясь на служебном автомобиле Mercedes-Benz, около дома № 49 по улице Алтайская в селе Майма совершил наезд на 29-летнюю женщину, находившуюся на проезжей части. Потерпевшая скончалась в автомобиле прибывшей бригады скорой помощи.

По данным пресс-службы МВД по Республике Алтай, жительница Усть-Канского района в момент наезда "лежала на проезжей части дороги". Сотрудник полиции был трезв и находился на службе.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По ее результатам следствием будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.

В свою очередь министр внутренних дел по РА полковник полиции Павел Гаврилин назначил проверку по факту ДТП с участием сотрудника полиции. В настоящее время региональное МВД проводит проверку уже по своей линии. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП, обращаться по телефонам 8 (38844) 22-0-70; 8-913-999-90-72 или по адресу: село Майма, улица Механизаторов, дом 6, корпус 2.