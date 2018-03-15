В Республике Алтай проводится доследственная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудника дорожно-патрульной службы ГИБДД. ДТП произошло вечером 14 марта.
По предварительным данным, примерно в 19:50 сотрудник ОРДПС УГИБДД МВД по Республике Алтай, двигаясь на служебном автомобиле Mercedes-Benz, около дома № 49 по улице Алтайская в селе Майма совершил наезд на 29-летнюю женщину, находившуюся на проезжей части. Потерпевшая скончалась в автомобиле прибывшей бригады скорой помощи.
По данным пресс-службы МВД по Республике Алтай, жительница Усть-Канского района в момент наезда "лежала на проезжей части дороги". Сотрудник полиции был трезв и находился на службе.
Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По ее результатам следствием будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.
В свою очередь министр внутренних дел по РА полковник полиции Павел Гаврилин назначил проверку по факту ДТП с участием сотрудника полиции. В настоящее время региональное МВД проводит проверку уже по своей линии. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП, обращаться по телефонам 8 (38844) 22-0-70; 8-913-999-90-72 или по адресу: село Майма, улица Механизаторов, дом 6, корпус 2.
Комментарии
что значит лежала на проезжей части, спала что ли?
Вот тоже не поняла.
Она что делала лёжа на проезжей части?
Ну этот тип тож молодец: "переехал".