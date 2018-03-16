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Новые правила, санкции и "олимпийцы": эксперт о том, как пройдет ЕГЭ-2018

, ИА "Амител", Татьяна Гладкова
Министр образования Алтайского края рассказала о подготовке к главному экзамену школьников

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Каждый год в системе ЕГЭ происходят изменения. Этим уже никого не удивишь. Причём, все изменения связаны с усложнением заданий. Также ужесточается контроль за проведением единого госэкзамена.

О том, чего ждать алтайским выпускникам в текущем учебном году, и к чему готовиться, в прямом эфире программы "Тема дня" на Радио Эхо Москвы Барнаул (69.11 УКВ) говорили с начальником отдела общего образования регионального министерства образования и науки Ириной Николаевной Дроздовой.

Ведущая: Совсем скоро закончится учебный год. Он завершится для выпускников единым государственным экзаменом. Ждать ли им каких-то нововведений в ЕГЭ в этом году?

Ирина Дроздова: В текущем году в системе ЕГЭ существенных изменений не произошло. Точнее сказать, изменений вообще нет. Что касается технологического сопровождения, то полный комплект контрольно-измерительных материалов (КИМ, — прим.ред) мы печатали уже в прошлом году. В этом мы будем печатать их на черно-белых бланках. Но это будет делать вся страна. Что касается КИМов, то по ряду предметов вообще нет изменений. Это биология, география, история, математика, иностранные языки.

В другие предметы внесены изменения. Но они не существенные. В экзаменационную работу по физике добавлено одно задание базового уровня. Оно проверяет знание элементов астрофизики. В работе по русскому языку включили одно дополнительно задание, но тоже в базовую часть. По химии добавлено одно задание повышенной сложности.

Вед.: Кто решает, какие изменения появятся в ЕГЭ?

И. Д.: После каждого этапа проведения государственной итоговой аттестации предметная комиссия субъектов анализирует работы участников. Также анализирует процент выполнения. И Федеральный институт педагогических измерений, который как раз и занимается формированием КИМов, принимает решения об изменениях. И они вносят изменения.

Вед.:  Какие выводы позволяют сделать итоги экзаменационной кампании 2017 года?

И. Д.: Я считаю что результаты ЕГЭ 2017-го года были неплохими. Мы улучшили результаты по восьми предметам, мы повысили баллы относительно себя. У нас увеличилось количество работ в 100 баллов в полтора раза. В 2016-ом году было 62 работы, в 2017-ом - 92 работы. У нас снизилось количество выпускников, которые не прошли итоговую аттестацию.

Вед.: Ирина Николавевна, выпускники уже давно готовятся к ЕГЭ. А что касается вас и ваших коллег, когда начали готовиться к проведению экзамена 2018-го года?

И. Д.: Для нас этот процесс вообще не прекращается. Кажется, что мы только провели основной этап, идет уже резервный. Его провели, начинается сентябрьский. Потом начинается допэтап. А потом идет перепроверка работ, мы до сих пор еще перепроверяем! И так далее.

Процесс подготовки не утихает ни на один час.

Вед.: В 2022 году планируется сделать ЕГЭ по иностранному языку обязательным. У наших школ хватит ресурсов, чтобы выполнить эту задачу? Успеют ли подготовиться?

И.Д.: Что значит "успеют ли подготовиться к экзамену"? К экзамену начинают готовиться с момента начала изучения предмета. Сегодня в школах страны иностранный язык изучается со второго класса.

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Если этот предмет станет обязательным в 11-ом классе, значит его будут сдавать в девятом, значит уже будем готовы намного раньше. Иностранный обязателен для изучения. Базовые знания обязательно дети должны получить, чтобы быть допущенными к ГИА.

Кадры есть, условия есть. Значит все, у кого сохранный интеллект, обязаны усвоить и подготовиться.

Мы же еще даже не знаем, как будет сдаваться этот язык. Может только устный экзамен будет. Или его разделят на два уровня: базовый и профильный. Пока предположений нет. А может и вообще это решение отменят.

Вед.: Некоторые педагоги считают, что количество ребят, которые сдают ЕГЭ на 100 баллов растет, потому что школьников "натаскивают". Согласны с таким мнением?

И. Д.: Нет, не согласна. Во-первых, тестовая часть уже исключена из всех КИМов, "угадайки" уже нет. И как можно "натаскать"? Вот, например, правописание падежных окончаний имен существительных. Значит я должна построить алгоритм. Какое окончание здесь пишется? Я должна определить склонение, я должна поставить нужный падеж и только тогда определить. Это не "натаскать". Этому надо научить.

А как можно "натаскать" школьника выделить идею, главную мысль текста, а потом ее аргументировать? Невозможно "натаскать", тексты, как минимум, каждый раз разные.

Вед.: Что касается аргументации. Многие эксперты отмечали, что абсолютно во всей стране можно назвать общую и главную, пожалуй, проблему: школьникам сложно даются задания на применение полученных знаний в практических ситуациях, на аргументацию, объяснение своей позиции по предложенному вопросу.

И. Д.: Да, такая проблема есть. И причину я вижу в недостаточной начитанности. В недостаточном владении информационным материалом. И еще момент. Мне звонит вчера дочь и говорит: "Мама, я прослушала "Евгения Онегина". Разве можно в 9-ом классе вообще освоить это произведение?". Она меня спорсила, как учителя русского языка и литературы. И что я хочу сказать: чтобы ребенку аргументировать позицию, ему порой не хватает жизненного опыта. Я считаю, что в этом причина. Но это дети.

Вед.: Ирина Николаевна, с чем возникают сложности на экзаменах? Психологические моменты какие-то влияют?

И. Д.: Волнения выпускников я не вижу. Но дело в том, что наши выпускники сдают экзамены в 9-м классе по такому же алгоритму, что и в 11-ом. Так что выпускники волнуются за результат. А не за процедуру прохождения ЕГЭ.

В большей степени ребенка "накручивают" родители. Его критикуют, говорят ему, что он не учит, а значит не сдаст экзамен и так далее. Здесь хочу сказать родителям, что каким бы ни был результат, а не всегда он такой, какой хочется, мама и папа должны поддержать ребенка. Сказать, что ЕГЭ — не самое страшное и не самое главное. Что в любом случае будет возможность пересдать. Ребенок должен знать, что его любят, его поддерживают и ему всегда окажут помощь. И это не зависит от результата ЕГЭ.

Вед.: Контроль за проведением экзамена так строг, что, казалось бы, дальше некуда. Но всегда есть желающие обойти запреты.

И. Д.: Жесткий контроль нужен, чтобы все были в одинаковы условиях. Да, у нас есть ребята, которые стараются обойти запреты. В прошлом году было обнаружено семь сотовых телефонов. И как правило, обнаружили после звонка мамы или бабушки. Которые хотели спросить, как прошел экзамен. Это административное наказание и без права пересдачи. Зачем рисковать?

Вед.: Подать заявление на участие в ЕГЭ со списком выбранных предметов нужно было до 1 февраля 2018 года. Уже есть информация сколько учеников будут сдавать, какие предметы в лидерах?

И. Д.: Самый популярный предмет - обществознание (6,5 тыс. выпускников из 12 тысяч примерно его сдают). Потом идет, что отрадно, физика, потом история, за ней химия. Из года в год повторяется такая тенденция.

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Вед.: ЕГЭ дает возможность поступить в любой вуз страны. Есть информация по тем выпускникам, которые, например, стали студентами престижных вузов? Престижных на уровне страны.

И. Д.: Мы ведем такую статистику. Значительная часть выпускников выбирает ведущие вузы Новосибирска, например, НГУ. Московские вузы, Пекин, Чехословакия. В основном выбирают вузы в других регионах по тем направлениям, которых нет в Алтайском крае. В основном. Конечно, олимпиадники, призеры, выбирают московские вузы, потому что их там ждут с распростертыми объятиями.

Вед.: Про олимпиадников. Это объективная оценка знаний? Сегодня говорят, на самом высоком уровне говорят, что интеллектуальным соревнованиям не стоит доверять. Во всяком случае не всем. И что уже в этом году количество олимпиад должно сократиться.

И. Д.: Я не могу судить, дабы никого из вузов не обидеть, насколько это объективно. Но то, что там нет такой призрачности, как на Всероссийской олимпиаде школьников, это однозначно.

Вед.: Но вы согласны, что количество олимпиад должно сократиться?

И. Д.: Я согласна с этим.

Вед: В Алтайском крае школы показывают разные результаты по итогам ЕГЭ. Кто-то лучше, кто-то хуже. Ждут ли школы санкции за не самые лучшие показатели?

И. Д.: Сравнивать школы по уровню подготовки, по результатам государственной итоговой аттестации, нельзя. Потому что школы находятся в разных условиях, с разными кадрами и так далее. Возьмем Барнаул. У выпускников Барнаула значительно больше возможностей подготовиться к ЕГЭ, чем у школьников малокомплектной сельской школы.

Да, у нас есть школы, которые показывают низкие результаты. Санкции не применяются. Ник школам, ни к учителям. Мы тогда берем эти школы на контроль и помогаем им в работе. Помогаем разработать план вывода в эффективный режим функционирования. Каждую четверть отслеживаем результаты учеников. Повышаем квалификацию учителей. Инструментов много. И они  — эффективные. 

Беседовала Татьяна Гладкова

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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