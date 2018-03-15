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Подробности относительно землетрясения, произошедшего в Алтайском районе Алтайского края днем 15 марта, рассказал порталу Amic.ru заместитель директора по науке Алтае-Саянского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Алексей Еманов.

Напомним, что подземный толчок был зафиксирован в 13:55. По информации ГУ МЧС по региону, землетрясение почувствовали жители Белокурихи и Алтайского района.

Алексей Еманов сообщил нашей редакции: "Эпицентр находился недалеко от села Алтайское. Это северный фаз Горного Алтая, там где пролегает граница с Бийско-барнаульской впадиной. В принципе, чего-то экстраординарного в этом событии нет, подобные землетрясения здесь ожидаемы".

Между тем, в ГУ МЧС по Алтайскому краю уточнили: "Работают комиссии по обследованию социально-значимых объектов. Обстановка находится на контроле оперативного штаба главка. На место события выехала оперативная группа Главного управления. Информации о жертвах и разрушениях не поступало".

Ученый, говоря о характеристиках подземного толчка, в свою очередь, добавил: "Магнитуда этого события составляет 4,2. А интенсивность 5,2 — это показатель, рассчитанный именно для эпицентра. В принципе, эта теоретическая оценка, рассчитанная на основе магнитуды и глубины события, может быть немного завышена".

Тем не менее в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю в связи с произошедшим был собран оперативный штаб.