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Главное — выбрать: власти Барнаула назвали сроки благоустройства территорий

, ИА "Амител"
В администрации рассказали, когда начнутся и закончатся работы по благоустройству общественных зон, выбранных 18 марта

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

18 марта в Барнауле пройдут не только выборы президента, но и рейтинговое голосование за общественные территории, которые будут благоустроенны в 2018 году. Напомним, краевая столица, как и еще семь городов Алтайского края участвует в федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды". О том, сколько денег получит каждый объект, как и когда проведут работы, и кто их будет контролировать, порталу Amic.ru рассказал глава комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антон Шеломенцев.

"18 марта пройдет рейтинговое голосование за общественные территории. Из 10 предложенных барнаульцы должны выбрать шесть. Площадки, которые получат наибольшее число голосов от горожан, будут благоустроены в этом году. Итоги голосования подведем в течение двух-трех дней, и сразу объявим конкурс на создание проектно-сметной документации. Сами работы, после проведения всех конкурсных процедур, предусмотренных законодательством начнутся в начале лета, завершить мы планируем их до начала ноября", — сообщил он.

На благоустройство общественных территорий Барнаул получит почти 112 млн рублей. Пока нельзя сказать, сколько именно направят на каждую территорию, это станет ясно по итогам голосования. Решение остается за жителями, подчеркнул собеседник.

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Антон Шеломенцев уточнил, что все опубликованные на сайте администрации эскизы — предварительные. Их сделали для того чтобы люди могли понимать, что это за территории, и где они находятся. Дизайн-проекты по выбранным территориям будут создавать профессионалы.

Работы по благоустройству предусматривают: снос старых и опасных деревьев, озеленение и украшение цветниками, обновление асфальта и плитки, установку малых архитектурных форм, обновление освещения. Некоторые территории получат детские и спортивные площадки, будет произведен ремонт фонтанов, организованы новые парковки.

"Подчеркну, что на всех этапах формирования проектов учитывается мнение жителей города. Проходят обсуждения на встречах с населением, кроме того, в районах города в течение двух предыдущих недель прошли круглые столы. Общественники, депутаты, чиновники, жители обсудили каждый объект", — добавил представитель городской администрации.

Конечно, будет и строгий контроль на всех этапах работы и со стороны власти, и со стороны общественности. Подключат архитекторов и специализированную организацию для приема работ.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

16.03.2018 10:45
- гость -

За время после развала СССР вполне могли бы везде создать комфортную среду для проживания. Но вспоминают об этом только при переназначении президента.

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16.03.2018 11:07
- гость -

Тебе не надоело один и тот же коммент про СССР писать. Ты себя палишь конкретно.

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16.03.2018 11:34
ГОСТЬ

Если бы не выборы все прошло бы молча-без советов-Толи деньги некуда девать Кругом нищета пособие на ребенка копейки -оправдание не в бюджете А тут такие траты нужные практически ни кому

0  0
16.03.2018 11:41
- гость -

Пусть сначала эти "профессионалы" создадут достойные проекты, а потом уже проводить голосование. А то исходя из тенденций последних "улучшений" и любви администрации, горе архитекторов, дизайнеров к вырубке деревьев и закатке всего зеленого в плитку, лично я боюсь голосовать за какие-нибудь изменения. В ОАЭ из пустыни сделали города с зеленью, а у нас наоборот из зелёного города в пустыню.

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