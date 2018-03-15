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Младенец и его мать скончались в больнице в Новосибирске

, ИА "Амител"
ЧП произошло 13 марта

Фото: rossaprimavera.ru

33-летняя жительница Новосибирка скончалась вместе с новорожденным ребенком в одной из больниц города. Следователи проводят проверку по факту произошедшего, пишет портал "НДН.Инфо".

Местные СМИ сообщают, что печальный инцидент произошел во вторник, 13 марта, в Городской клинической больнице №25. После родов сначала скончался младенец, а позднее и его мать.

Следователи отметили, что женщина была доставлена в родильное отделение каретой скорой помощи.

Сейчас сотрудники СУ СКР по области устанавливают причины и обстоятельства инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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