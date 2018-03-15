Фото: vk.com/barneos22

Столкновение внедорожника с грузовиком КамАЗ произошло 15 марта под Барнаулом — о серьезной аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22.

"ДТП на трассе Р-256 напротив заправки "Сибойл" в Белоярске. Водитель внедорожника врезался в стоящий в левой полосе автомобиль КамАЗ дорожных служб. Водитель внедорожника жив, получил повреждения, увезли на "скорой", — отметил автор заметки.

Подробности случившегося в краевой ГИБДД порталу Amic.ru обещали сообщить в ближайшее время.