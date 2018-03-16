Фото: Amic.ru

Многочисленные царапины на дорожном покрытии в центре Барнаула, которые образовались из-за нарушения технологии уборки снега, в ближайшее время устранять не планируют. Дорожные службы отмечают, что царапины на асфальте не входят в перечень повреждений, которые требуют ремонта или замены дорожного полотна.

В начале февраля жители краевой столицы обратили внимание на странную особенность, что все тротуары от проспекта Димитрова до Речного вокзала исцарапаны и выглядят, как будто по ней провели своими когтями Росомаха или Черная пантера. Жители краевой столицы в различных пабликах в соцсетях возмущались "неэстетическим видом тротуаров".

Как пояснили в пресс-службе мэрии Барнаула, уборкой снега занималась компания "Автодорстрой", в отношение которой были приняты санкции в виде штрафа. При этом причиной царапин стала не новая дорожная техника, о чем предполагали пользователи социальных сетей.

Как сообщили Amic.ru в МБУ "Автодорстрой" царапины возникли в результате удаления снежно-ледяного слоя при помощи грейдера. Конструкция грейдерного ножа предусматривает твердосплавные вставки, которые имеют выступ от ножа около 4 мм. Гребенка ножа оставляет бороздки в ледяном слое, разрушая его.

"Асфальтобетон подвержен эксплуатационным воздействиям, которые возникают в период эксплуатации дорожного полотна и являются результатом естественного старения покрытия, износа, влияния погодных и климатических условий, воздействия транспортных нагрузок", — утверждают в компании.

При этом в ближайшее время исправлять погрешности дорожные службы не намерены, так как к повреждениям конструкций дорожного полотна относятся просадка, колея, проломы, выкрашивание, разрушение кромок, раскрытые трещины, но не царапины.

Тем не менее, при условии, что данные царапины послужат причиной более серьезных повреждений конструкции тротуара по проспекту Ленина, в МБУ "Автодорстрой" пообещали, что они возьмут на себя обязательства по их устранению. Оценка состояния тротуара будет дана дорожной службой, как эксплуатирующей организацией, в весеннее-летний период. В компании говорят, что в подобных случаях бывало, что царапины уменьшались под высокими температурами и солнечным светом.

В пресс-центре мэрии Барнаула в ближайшее время пообещали дать подробное объяснение данной ситуации.