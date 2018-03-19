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Справедливы ли опасения о долгосрочности имплантации зубов

, ИА "Амител"
Главный врач Международного центра имплантологии iDent рассказал о том, что ожидает человека после имплантации зубов

Михаил Тодер: За все время существования клиники нет ни одной тотальной работы, которую бы пришлось полностью менять.

Имплантация зубов — услуга серьезная и недешевая. Совершенно справедливо, что каждый пациент хотел бы понять, что он в итоге получит, насколько долговечный результат его ждет и какие гарантии даст на работу клиника. Опасение "потратить все сбережения на зубы" и проходить с ними, условно, пять лет, а потом снова все переделывать – одно из самых распространенных среди пациентов. Именно этот страх мешает многим людям раз и навсегда изменить свою жизнь.

Что же на самом деле ожидает человека после имплантации зубов, какими гарантиями может и должен заручиться пациент, рассказал Михаил Тодер, хирург-имплантолог, главный врач Международного центра имплантологии iDent.

Возможности безграничны

"Прежде сего, надо понимать, что безнадежных случаев в нашей сфере практически не осталось, современная имплантация зубов возвращает к полноценной жизни даже тех пациентов, которых еще совсем недавно считали "безнадежными", — говорит Михаил Тодер

Например, имплантация по протоколу немедленной нагрузки позволяет избежать нескольких операций и болезненных процедур, дает пациентам возможность сэкономить время, деньги и нервы, избавляет их от неоправданных страхов и дискомфорта. Она, как правило, занимает один день — за один день человек получает зубы и в этот же день может начать ими пользоваться. Она способна помочь даже тем, у кого атрофирована челюстная кость или недостаточный объем костной ткани, и тем, кто хотел бы вернуть улыбку без костной пластики.

Михаил Тодер считает, что имплантацию и тот тип конструкции, протезирования, которые выполняет клиника, можно со всей уверенностью назвать бессрочными. Если вы выполняете рекомендации врача, соблюдаете гигиену, приезжаете на профилактические осмотры, и если у вас нет никаких кардинальных изменений в здоровье (например, некоторых видов серьезных заболеваний), работа эта пожизненная. Даже при потере (отторжении) одного или двух имплантатов при тотальном протезировании на имплантатах бояться нечего – конструкция легко снимается, выполняется ревизия, коррекция и работа возвращается на место. В период гарантийного обслуживания это все выполняется бесплатно. Но даже если имплантат выпадет после гарантийного периода, надо понимать, что это некритично, это не те расходы, которых стоит бояться.

Важно подчеркнуть, что не всегда даже выпавший имплантат обязательно возвращать на место, если это не опорные имплантаты. Потому что в процессе операции iDent часто ставит имплантаты "с запасом", на перспективу, например, если специалисты видят, что кость "мягкая", клиника бесплатно ставит дополнительный имплантат – для прочности. Бесплатно, если пациент на это не рассчитывал. Все, что не входило в планы пациента и не было учтено в договоре, iDent делает за свой счет, это ее профессиональное кредо. Поскольку бывают непредвиденные обстоятельства: например, даже самое современное оборудование имеет погрешность, и бывает, что рентген ОПГ и КТ показали одно, а в процессе операции выяснилось другое. В таких случаях специалисты клиники не наказывают пациента рублем, и ставят столько имплантатов, сколько нужно, чтобы конструкция стояла долго.

За все время существования клиники нет ни одной тотальной работы, которую бы пришлось полностью менять. Ни одной.

Отторгается не более 3,5% имплантатов

"Конструкция, которую мы ставим, во-первых, дает возможность пациенту практически сразу ею пользоваться и получать удовольствие от приема пищи. Во-вторых, предстоящая нагрузка заранее просчитывается и распределяется равномерно, что исключает перегрузки того или иного имплантата, что обеспечивает долгосрочность конструкции. И третье – даже если что-то происходит с каким-то из имплантатов, конструкция легко снимается и корректируется", — рассказывает Михаил Тодер

По поводу опасений, связанных с отторжением имплантатов, надо понимать: отторгается не более 3,5% имплантатов, причем это касается сложных случаев – пациентов с серьезной атрофией костной ткани. У людей, у которых таких проблем нет, процент отторжения еще меньше.

Международный центр имплантологии, клиника iDent:
г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 11/3 
тел.: (383) 207-55-77 
e-mail: 2075577@ident-implant.ru
www.ident-implant.ru
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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