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Сыктывкарский городской суд постановил прекратить административное производство об отзыве прокатного удостоверения на картину "Смерть Сталина". Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на правозащитника из Коми Эрнеста Мезака, автора иска к Минкульту РФ, который запретил показ фильма.
Правозащитник отметил, что тем самым суд продемонстрировал наличие цензуры в РФ. "На предыдущих заседаниях мы так и не услышали доводов в пользу запрета фильма. Единственный довод: картина не понравилась членам общественного совета при этом ведомстве, а в него входят, как оказалось, закоренелые сталинисты и их приспешники", — заявил Мезак.
Также он подчеркнул, что у граждан страны "нет эффективных правовых средств борьбы с цензурой". Он отметил, что суд определил, что решение министерства культуры о запрете показа картины не может быть обжаловано потенциальными зрителями. По мнению суда, оспорить решение может лишь правообладатель — ООО "Вольгафильм".
Мезак собирается подать частную жалобу на определение суда в течение 15 дней. В ней будет указано, что решение министерства нарушает права зрителей. "Они должны иметь возможность защищать свое право на киноискусство. Недопустимо разрешать это только правообладателям, поскольку их могут запугать, им могут что-то посулить, с ними могут проводить подковерные переговоры и так далее. Словом, лишить стимула инициировать судопроизводство. А публика — независимая сторона. Но выходит, что именно она бесправна",— говорит правозащитник.
Он также отметил, что решение о снятии с проката картины "Смерть Сталина" затрагивает если не миллионы поклонников кино, то все же "определенную часть общества", которое должно иметь право выбора, смотреть ленту или нет.
Комментарии
Мне хватило одного трейлера, чтобы обрыгаться. Такое нельзя показывать .. низкосортная быдлячья американская "комедия" , над которой могут смеяться только недоумки