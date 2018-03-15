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Сыктывкарский городской суд постановил прекратить административное производство об отзыве прокатного удостоверения на картину "Смерть Сталина". Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на правозащитника из Коми Эрнеста Мезака, автора иска к Минкульту РФ, который запретил показ фильма.

Правозащитник отметил, что тем самым суд продемонстрировал наличие цензуры в РФ. "На предыдущих заседаниях мы так и не услышали доводов в пользу запрета фильма. Единственный довод: картина не понравилась членам общественного совета при этом ведомстве, а в него входят, как оказалось, закоренелые сталинисты и их приспешники", — заявил Мезак.

Также он подчеркнул, что у граждан страны "нет эффективных правовых средств борьбы с цензурой". Он отметил, что суд определил, что решение министерства культуры о запрете показа картины не может быть обжаловано потенциальными зрителями. По мнению суда, оспорить решение может лишь правообладатель — ООО "Вольгафильм".

Мезак собирается подать частную жалобу на определение суда в течение 15 дней. В ней будет указано, что решение министерства нарушает права зрителей. "Они должны иметь возможность защищать свое право на киноискусство. Недопустимо разрешать это только правообладателям, поскольку их могут запугать, им могут что-то посулить, с ними могут проводить подковерные переговоры и так далее. Словом, лишить стимула инициировать судопроизводство. А публика — независимая сторона. Но выходит, что именно она бесправна",— говорит правозащитник.

Он также отметил, что решение о снятии с проката картины "Смерть Сталина" затрагивает если не миллионы поклонников кино, то все же "определенную часть общества", которое должно иметь право выбора, смотреть ленту или нет.