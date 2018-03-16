Фото: narod.ru

Весенне тепло в Алтайском крае с каждым днем набирает силу — в пятницу, 16 марта, воздух в регионе прогреется до +6 градусов.

Осадков в этот день не будет. Но синоптики алтайского ЦГМС предупреждают жителей края о сильном гололеде.

В дневное время 16 марта в регионе будет -1...+4 градуса, в предгорьях до +6 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.

В Барнауле без осадков, на дорогах сильная гололедица. Днем в краевой столице будет 0...+2 градуса. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.