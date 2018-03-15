Арбитражный суд признал банкротом барнаульский "АлтайБизнес-Банк"

Арбитражный суд Алтайского края 15 марта признал банкротом барнаульский "АлтайБизнес-Банк". Информация об этом размещена на сайте суда в картотеке дел. Центробанк лишил лицензии алтайский банк в середине января. В феврале бывшие руководители кредитной организации подали заявление о банкротстве.

Как сказано из определения суда, временная администрация выявила признаки преднамеренного вывода активов банка его руководителя Михаила Петрова, которого обвиняют в преступлении, предусмотренной статьей 201 УК РФ о злоупотребление полномочиями. Бывший руководитель банка якобы намеренно выводил активы из банка.

Ранее стало известно, что Сбербанк стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения клиентам барнаульского "АлтайБизнес-Банка", лишившегося лицензии 19 января. Общая сумма вкладов населения в "АлтайБизнес-Банке" составляет порядка 185 млн рублей. При этом данные о количестве вкладчиков пока разнятся. В прессе фигурируют цифры от 100 до 300 человек.

По размеру активов на 1 декабря 2017 года "АлтайБизнес-Банк" занимал 512-ю строчку среди банков РФ. Ранее ЦБ уже проводил проверку в отношении финансовой организации. В конце 2017 года выяснилось, что уставный капитал составляет порядка 250 млн рублей, что ниже допустимого порога. К тому же регулятор обратил внимание на выдачу крайне рискованных кредитов.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин, комментируя отзыв лицензии у барнаульских банков, заявлял, что "боец не заметил потери бойца".