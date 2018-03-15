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Рассыпавшиеся в якутском аэропорту слитки Доре (сплав золота и серебра) полностью собрали. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на главу московского представительства Kinross Gold Станислава Бородюка.

"Весь груз собран, поэтому вопрос страховки не стоит", — цитирует его слова агентство.

Отмечается, что сейчас по факту произошедшего следователи проводят доследственуню проверку.

Напомним, в четверг, 15 марта, в момент взлета самолета Ан-12 компании "Нимбус", который выполнял рейс по маршруту "Якутск — Красноярск — рудник "Купол", открылась створка грузового люка. Это произошло в связи со смещением груза — слитков концентрата с драгметаллами. Часть груза рассыпалась на взлетно-посадочной полосе и прилегающей территории.

Самолет позднее благополучно сел в аэропорту поселка Маган в 12 километрах от Якутска. Экипаж не пострадал.

В ЛУ МВД сообщили агентство, что, предварительно, найдены 172 слитка общим весом порядка 3,4 тонны.

Согласно предварительным данным, причиной инцидента стала неправильная фиксация груза.