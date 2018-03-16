18 марта барнаульцы и жители Алтайского края примут участие в выборах президента России. А в Барнауле к тому же будут еще выбирать общественные территории, которые, по мнению горожан, следует благоустроить в первую очередь. Власти постарались сделать все, чтобы этот день по-настоящему запомнился жителям края как большой праздник. Подготовлены сотни мероприятий, концертов, мастер-классов. Предусмотрены даже консультации врачей и обучающие тренинги для людей, желающих подтянуть свои познания, и посещение бассейнов и спортклубов. Так что ловите момент, пока все это предоставляется бесплатно.
Традиционно на всех избирательных участках Барнаула (а всего их 137 прим. редакции) 18 марта будет организована торговля. Барнаульцы смогут прикупить свежую и вкусную выпечку, колбасы и другие продукты. Но помимо этого будет организована торговля товарами для сада и огорода, в частности, можно приобрести семена и инструмент для приусадебного участка.
Поскольку большинство избирательных участков размещено в школах, то администрации этих учреждений решили использовать момент и заодно провести собрания для родителей школьников и будущих первоклассников. Наверняка мамы и папы выпускников детских садов заинтересуются советами психолога, как подготовить детей к школе и рассказом учителей о том, какие нагрузки предстоят их чаду. Родителям же выпускников школ интересной покажется информация о психологической подготовке к к ГИА и ЕГЭ. При этом взрослые сами смогут попробовать сдать тесты.
Ну а, чтобы в какой-то момент гости не заскучали, для них проведут презентацию кружков, секций и музеев на территории школы. А также организуют концерты творческих коллективов и спортивные программы. На многих избирательных участках пройдут проводы зимы и встреча весны.
Для умных взрослых, желающих стать еще умнее, проведут различные консультации. Например, сотрудники страховых компаний объяснят тонкости медицинского и других видов страхования. Работники социальных служб города расскажут обо всех видам льгот и о том, кто и как ими сможет воспользоваться. Адвокаты и юристы посоветуют, как вести себя в запутанных обстоятельствах.
Состоятся и различные мастер-классы. В том числе, по компьютерной грамотности, квиллингу, скрап-букингу, вышивке, вязанию, обмену рецептами и т. п.
Ну и самое интересное: в Барнауле вечером 18 марта пройдет праздничный концерт, посвященный четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией. В концерте примут участие: праздничный хор Свято-Данилова монастыря из Москвы, ансамбль "Казачий Круг", Александр Скляр и группа "Ва-Банкъ", Сергей Старостин, актриса Алиса Гребенщикова, участница "Фабрики звезд" Юлия Волкова, Любовь Толкалина и Арсений Бородин. В продолжение концерта — с 19:00 до 21:00 — зрители услышат народные и современные песни, советские хиты и рок-баллады.
Ну а после концерта пройдет праздничный салют. Его начало запланировано на 21:00.
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