Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Микрорайон Жилплощадка появился в Барнауле в 30-х годах, как соцгородок для работников Барнаульского меланжевого комбината. Начинается он от Площади Октября, ограничиваясь Рыночным проездом, улицей Сизова и Комсомольским проспектом.

На территории сохранились уникальные памятники архитектуры: дома в стиле конструктивизма. Расположены они по улице Сизова. Часть из них находится в удручающем состоянии, но есть и отреставрированные здания. Также здесь на улице 9 Мая можно увидеть необычные здания с арками в духе Северной столицы.

Территория Жилплощадки интересна еще тем,что здесь был частично реализован план "Города-сада", разработанный архитектором Носовичем. Центром стала площадь Текстильщиков, от которой лучами отходили шесть улиц.

Как выглядит сейчас современная Жилплощадка, смотрите в нашем фоторепортаже.