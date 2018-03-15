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Британских дипломатов вышлют из России в ответ на действия Соединенного Королевства. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РБК со ссылкой на РИА Новости.

Глава МИД подчеркнул, что это будет сделано "обязательно", а также пообещал, что ответ на санкции Великобритании по "делу Скрипаля" последует "очень скоро".

"Мы свой ответ сначала доведем до своих британских коллег", — произнес Лавров.

Министр добавил, что накануне, 14 марта, на заседании в Гаае и в ООН "британцы стали требовать наказать Россию за отравление британского гражданина". По словам Лаврова, когда РФ предложила задействовать конвенцию по химоружию, предполагающую ряд запросов, представитель Британии в Гааге ответил: "Мы не собираемся [задействовать ее], вы должны сознаться во всем".

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери в бессознательном состоянии были найдены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль ​и его дочь Юлия. 12 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй заявила, что РФ "с высокой долей вероятности" ответственна за их отравление.

Позже премьер потребовала выслать 23 российских дипломатов из страны.