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Глава Центрального избирательного комитета (ЦИК) РФ Элла Памфилова призвала избирателей сообщать о случаях принуждения к голосованию, заверив, что никого не даст в обиду и оперативно передаст в Генпрокуратуру все обращения. Об этом пишет РИА Новости.

"Дорогие наши соотечественники, никого не бойтесь… Никто не имеет право влиять на свободное ваше волеизъявление… Голосуйте так, как вы считаете нужным: где и как голосовать — это ваше право", — заявила она, призвав не стесняться и сообщать, "если нерадивый администратор решит использовать свое положение и предложит <...> свои варианты".

Памфилова пообещала, что никого "не даст в обиду", а все материалы будут оперативно переданы в Генпрокуратуру. Подчеркивается, что на статус тех, "кто плюет закон" обращать внимания не будут. "Вплоть до губернаторов", — подчеркнула глава ЦИК, выразив надежду, что Генеральная прокуратура будет принимать меры.

Напомним, выборы главы российского государства пройдут в воскресенье, 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек.