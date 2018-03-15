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Сотни поклонников посетили церемонию прощания с Олегом Табаковым

, ИА "Амител"
Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни

Фото: aktualno21.ru

Сотни людей, актеров, режиссеров и политиков посетили Московский художественный театр им. Чехова в Москве, чтобы отдать дань памяти народному артисту СССР Олегу Табакову. Об этом пишет РИА Новости.

 

Напомним, актер скончался в понедельник, 12 марта, в возрасте 82-х лет после продолжительной болезни. Похоронят Табакова в пятницу, 16 марта, на Новодевичьем кладбище.

 

Агентство отмечает, что на сцену поднялось множество артистов и это лишь самые близкие люди Табакова — родные, друзья и коллеги по искусству. Почтить его память пришли такие актеры, как Сергей Безруков, Валентин Гафт, Сергей Юрский, Владимир Машков, Авангард Леонтьев, Михаил Боярский, Игорь Костолевский, Вениамин Смехов, Сергей Гармаш, Игорь Верник, Станислав Дужников, Юрий Стоянов, а также режиссер Владимир Меньшов и актриса Вера Алентова.

Также церемонию прощания посетил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, зампредседателя правительства Ольга Голодец, московский мэр Сергей Собянин, глава Минкультуры РФ Владимир Мединский и его зам Александр Журавский, худрук Театра Наций Евгений Миронов, актриса Светлана Немоляева, глава "Первого канала" Константин Эрнст.

Помимо известных лиц, актеров, режиссеров и театральных деятелей почтить память Табакова пришли многочисленные студенты и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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