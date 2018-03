Фото: cheesycrackers.me

Лондон ждет реакции Москвы на высылку дипломатов, заявил глава британского министерства обороны Гэвин Уильямсон. При этом он грубо высказался о возможности принятия РФ данных ответных мер, пишет РИА Новости.

"Что мы сделаем — мы посмотрим, как Россия ответит на то, что мы сделали. Это совершенно жестокий и возмутительный акт, который Россия устроила в Солсбери. Мы на него ответили. Честно говоря, Россия должна отойти в сторону и заткнуться (Russia should go away and shut up)", — цитирует агентство речь министра в Бристоле. Подчеркивается, что выступление Уильямсона транслировалось на местных каналах.

Напомним, накануне британский премьер Тереза Мэй, выступая в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российское внешнеполитическое ведомство отвергло обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП.

Тем не менее, Мэй проигнорировала данные заявления и огласила перечень направленных против России мер. Так, Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает двусторонние контакты с Россией и отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии. Российский министр иностранных дел пообещал в ближайшем времени в ответ выслать британских дипломатов из РФ.

Уильямсон также отметил, что Лондон внимательно оценит ответные шаги РФ.

"Но будет неправильно давать их ответу оценку загодя", — сказал он.