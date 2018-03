Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила главе Минобороны Великобритании Гэвину Уильямсону, который призвал Россию отойти в сторону и заткнуться.

"ХайлиЛайкли министр обороны Великобритании заявил: "России надо не принимать ответные меры, а отойти и заткнуться (Russia should 'go away and shut up)". А что еще может сказать Министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия?", — написала Захарова.

По ее мнению, Лондону есть что скрывать, а "партнеры нервничают".