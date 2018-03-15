В Томске женщина разделась догола в одном из отделений "Совкомбанка" и угрожала поджечь себя, сообщает LIFE.

Женщина разделась и забралась на стол в одном из отделений "Совкомбанка". Она уверяла, что сама является врачом, а на вопросы, почему она сняла с себя одежду, говорила, что ее раздел банк.

Сотрудники учреждения предположили, что нужно вызывать психиатров. По словам сотрудников пресс-службы банка, она состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Видео произошедшего появилось в телеграм-каналах.