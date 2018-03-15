Задержанные под Калугой члены ячейки Исламского Государства (запрещенная в России организация) признались в подготовке терактов, передает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

"В ходе допроса преступники дали признательные показания об участии в деятельности запрещенной организации, а также подготовке ими террористических акций", — сказали в пресс-службе ведомства.

В ФСБ отметили, что задержанных конвоировали в Тюмень для проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.