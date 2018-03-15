Правительство России намерено ввести повышенную административную ответственность за мелкое хулиганство на всех видах транспорта, сообщает РИА Новости.

Речь идет о штрафе от 30 до 50 тысяч рублей либо об аресте на срок до 15 суток. При этом, как уточнил Медведев, штрафы за авиадебоширство вырастут в разы.

В прошлом году Совфед одобрил пакет законов, согласно которому у авиакомпаний появится право составлять черные списки граждан, нарушавших порядок на борту самолета, и отказывать им в перевозке.