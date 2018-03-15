Институт современных медиа (MOMRI) опубликовал доклад "Дети. Медиапотребление. 2017", в котором проанализировал результаты первого профильного комплексного исследования, посвященного медиаповедению российской детской аудитории, пишут "Известия".

"Нынешнее поколение детей 0-5 лет растет в качественно иной медиасреде — их детство приходится на период расцвета российской мультипликации. Они обладают качественно иными медиапривычками и предпочтениями, и эти привычки не только активно меняются, но также закладывают предпосылки системных изменений и медиаиндустрии, и будущего потребительского поведения", — рассказал директор MOMRI Кирилл Танаев.

Дети являются потребителями самых разных типов контента: ТВ (72%), печатного (77%), игрового (71%), музыкального (42%), и др. Самыми популярными видами медиаактивности у детей до 12 лет стали чтение (самостоятельное или с родителями) и просмотр телевизора. Телевизор в 2017 году — главное цифровое устройство дошкольника, главный гаджет подростка — смартфон.

Новым явлением стал массовый ежедневный просмотр детьми видеоконтента на YouTube (48% в 0-12 лет), использование мессенджеров (35% в 8-12 лет), общение детей с 8-10 лет в социальных сетях (36% в 8-12 лет). Мобильные игры на планшете или смартфоне стали ежедневным видом досуга для каждого второго ребенка с рождения до 12 лет (45%).

В исследованиях приняли участие более 3 тыс. детей и 7 тыс. родителей.