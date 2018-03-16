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16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся референдум, по результатам которого около 96,77% избирателей республики и 95,6% избирателей города проголосовали за воссоединение полуострова с Россией. Явка составила 83,01% и 89,5% соответственно.

Опираясь на итоги референдума и принятую 11 марта декларацию о независимости, 17-го числа парламент Крыма провозглашает независимость республики. Симферополь обращается к Москве с просьбой включить полуостров в состав России в качестве нового субъекта. Владимир Путин подписывает указ о признании независимости Республики Крым, а затем одобряет проект договора о воссоединении Крыма с Россией.

Далее, 18 марта, в Георгиевском зале Кремля подписан договор о воссоединении Крыма с Россией, согласно которому в составе РФ появляются новые субъекты — Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Под документом ставят подписи президент России Владимир Путин, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксёнов и глава Севастополя Алексей Чалый.

20 марта Государственная Дума РФ принимает закон о воссоединении Крыма с Россией, 21 марта президент подписывает этот документ и утверждает ратификацию соответствующего договора. Также Путин подписывает указ о создании Крымского федерального округа.

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Стоит напомнить предысторию проведения плебисцита. Власти автономной республики Крым на фоне системного политического кризиса и массовых беспорядков на Украине еще 27 февраля 2014 года приняли решение о проведении референдума, назначив его на 25 мая 2014 года. К слову, первоначальный вопрос референдума не включал в себя решение выйти из состава Украины, а лишь предлагал возврат к положениям Конституции 1992 года, предоставлявшим Крыму и его населению более широкие права. Основанием для такого решения был отказ в признании легитимности новой власти, а также резонные опасения за судьбу населения полуострова.

Дальнейшее углубление кризиса и угрозы со стороны Киева привели к тому, что в первых числах марта дата референдума была перенесена на 30 марта, а уже 6 марта эту дату повторно перенесли на 16-ое число. В тот же день и на ту же дату аналогичный референдум был назначен и в Севастополе.

Теперь вопрос стоял иначе. Жителям двух регионов предлагалось сделать выбор: либо войти в состав России, либо вернуться к Конституции 1992 года и остаться в составе Украины. Позднее отказались считать законным решение властей Крыма и Севастополя Евросоюз, США и другие государства. Отказом в отправке своих наблюдателей за ходом референдума ответила и ОБСЕ, сославшись на то, что подобного обращения не поступало от официальных властей Украины. Собственно это и предопределило тот факт, что до сих пор Запад де-юре не признает полуостров частью Российской Федерации.

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