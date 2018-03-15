Россия вводит ограничение на ввоз картофеля из Египта

Россия вводит ограничение на ввоз выращенного в Египте картофеля с 16 марта, поскольку в продукте обнаружен возбудитель бурой бактериальной гнили, передает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.

"Россельхознадзором принято решение ввести с 16 марта 2018 г. временные ограничения на ввоз картофеля на территорию Российской Федерации из Арабской Республики Египет", — сообщил Россельхознадзор.

Возбудителем бурой бактериальной гнили картофеля является бактерия Pseudomonas (Ralstonia) solanacearum. Данное заболевание является подкарантинным в России.