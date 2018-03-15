Скворцова заявила об отставании России в лечении онкологии

Россия значительно отстает в ранней диагностике и лечении онкологических заболеваний, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает ТАСС.

Министр в ходе выступления на научной конференции, посвященной национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями в Российской академии наук также обратила внимание на то, что показатель одногодичной летальности следует уменьшить вдвое для достижения мировых показателей.

"Группа заболеваний — онкологические — характеризуют уровень национальной биомедицины любой страны, в связи с тем, что это комплексное видение возможностей медицинской системы и здравоохранения в том числе. У нас после проведенной несколько лет назад мощной инвентаризации оказалось, что самое большое отставание именно по онкологии", — подчеркнула Скворцова.

Одногодичная летальность составляет 22% по итогам прошлого года, а значения пятилетней выживаемости приближаются к 54%. Целевыми показателями по указанным направлениям являются 70% по пятилетней выживаемости, и 12% — по одногодичной летальности.