Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя расширение Вашингтоном антироссийских санкций, заявил, что уже приступили к подготовке ответных мер на новые ограничения со стороны США, передает ТАСС.

"Мы уже приступили к отработке наших ответных мер", — отметил Рябков, не уточнив сроки оглашения подобных шагов со стороны Москвы.

Он предположил, что с учетом электорального цикла в России США могут предпринять дальнейшие "демонстративные жесткие действия", к которым Москва готова.

Рябков заявил, что ничего нового с точки зрения российских оценок поведения Вашингтона на международной арене расширение санкций не добавил: "Общая атмосфера неприятия России как фактора международной жизни в США крайне сгустилась. Они себя повязали по рукам и ногам своей собственной истерией, в которую скатились вопреки всем нашим призывам остановиться, начинать как-то выводить отношения из пике, налаживать диалог. К сожалению, этого не происходит".