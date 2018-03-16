Эксперты Томского госуниверситета предложили новую методику анализа состояния мозга после инсульта, которая уже внедряется в отечественных медучреждениях, сообщает "Русская планета".

В основе инновационного способа — анализ концентрации вещества миелина в местах поражения, которое отвечает за корректную подачу нейронных импульсов.

После получения необходимых сведений о состоянии миелина можно выбрать наиболее эффективный метод реабилитации больных.

Опыты проводились на грызунах, поскольку развитие инсульта у крыс происходит по схожей схеме, что и у человека.