Заведующий отделением медицины сна Первого МГМУ имени Сеченова Михаил Полуэктов заявил, что человек вполне способен выспаться впрок, пишет "Царьград".

По словам ученого, если людям давать возможность запастись сном — например, в течение недели на два часа спать больше, — а потом резко сократить у них время сна — до трех часов, то они будут демонстрировать неплохие показатели.

Однако долго такой эффект действовать не будет — не более двух недель.

Полуэктов говорит, что опасным может быть как избыток сна, так и недостаток. Поэтому в вопросе собственного отдыха следует быть аккуратными и последовательными.

У тех, кто спит менее 7 часов в день, высок риск артериальной гипертонии. Увеличивается и риск ранней смерти. А вот исследований об избытке сна меньше. Однако есть мнение, что слишком долгий сон может влиять на развитие различных заболеваний.