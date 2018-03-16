Пятница, 16 Март, 04:20

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,02
€ 70,52
466629
-6°
Обь
-17см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Выборы президента - 2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

Банда бывших полицейских задержана в Москве

, ИА "Амител"
Бандиты подозреваются в крупном хищении янтаря и получении взятки

Фото: unikassa.ru

В столице задержаны семеро членов организованной преступной группы, пятеро из которых ранее служили в полиции, сообщает РИА Новости.

Бандиты подозреваются в крупном хищении янтаря и получении взятки. Выяснилось, что в 2016 году, запугав столичного бизнесмена уголовным преследованием за нарушение правил работы с драгоценными камнями, сотрудники похитили у него янтарь-сырец на сумму 2 млн рублей.

Во время ложных оперативных действий полицейские забрали 700 тыс. рублей наличными и потребовали еще 1,5 млн за закрытие уголовного дела.

Задержанным предъявлены обвинения, они помещены под стражу,

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
02:13
Банда бывших полицейских задержана в Москве 0
01:20
Российский ученый рассказал, как можно высыпаться с запасом на две недели 0
00:45
Томские ученые придумали новый метод анализа мозга после инсульта 0
23:57
МИД России сообщил о подготовке ответа на новые санкции США 0
23:39
Карикатурный автопортрет Микеланджело обнаружили на одном из его рисунков 0
23:23
Памфилова недовольна заметкой Собянина о планах голосовать за Путина 0
22:49
Скворцова заявила об отставании России в лечении онкологии 0
22:32
Россия вводит ограничение на ввоз картофеля из Египта 0
22:13
США внесли в список санкций ФСБ и ГРУ 0
21:50
Современных детей интересуют YouTube, соцсети и игры на смартфоне 0
21:35
Медведев: штрафы за авиадебоширство вырастут в несколько раз 0
21:07
Задержанные под Калугой члены ячейки ИГ готовили теракты в России 0
20:48
Женщина разделась в отделении "Совкомбанка" и угрожала поджечь себя 2
20:31
Франция, Германия, США и Британия выпустили заявление по делу Скрипаля 3
20:19
Захарова ответила "заткнувшему Россию" главе Минобороны Британии 0
19:48
Глава Минобороны Британии порекомендовал РФ "отойти и заткнуться" 7
19:21
Сотни поклонников посетили церемонию прощания с Олегом Табаковым 0
19:08
Коротко о главном: встряска на Алтае, новый мост в Барнауле и Старый базар
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 15 марта
18:52
Памфилова пообещала не дать в обиду избирателей 2
18:28
Лавров пообещал выслать британских дипломатов 0
18:08
Рассыпавшиеся в Якутске слитки полностью собрали 0
17:53
Арбитражный суд признал банкротом барнаульский "АлтайБизнес-Банк" 0
17:34
Суд отказался возвращать фильм "Смерть Сталина" в прокат 3
17:22
Сделай селфи на выборах 18 марта - получи ценный приз 3
17:15
Водитель внедорожника пострадал при столкновении с КамАЗом под Барнаулом 1
17:06
Младенец и его мать скончались в больнице в Новосибирске 0
16:50
Ничего экстраординарного: ученый о пятибалльном землетрясении на Алтае 1
16:40
Полицейский на Алтае насмерть переехал женщину, лежавшую на проезжей части 5
16:32
Ростуризм сообщил о притоке американских туристов в Россию 2
16:23
Барнаульцы Глеб Пикалов и Александр Волокитин выступят на шоу ТНТ "ПЕСНИ" 4
16:12
Стрелявшего по полицейским мужчину ликвидировали в Рязанской области 0
16:01
Тряхануло: пятибалльное землетрясение произошло в Алтайском крае 0
15:52
Полеты из Барнаула в Сургут возобновят с 3 июня 0
15:41
Первый и последний: как Михаил Горбачев занял пост президента СССР 2
15:33
Уберечься от беды: как спасти себя и товарища, если провалился под лед 0
15:22
YouTube будет сопровождать видео с теорией заговора ссылками на "Википедию" 0
15:13
РФС может расформировать вторую лигу, где играет барнаульское "Динамо" 3
15:04
СМИ: производитель водки "Путинка" прекращает выпуск алкоголя 4
14:50
Тонны золота высыпались из самолета в Якутске при взлете 6
14:35
"Автомобиль-двойник" нашли в кузове грузовика на алтайской границе 1
14:21
Барнаулец Алексей Смертин временно стал гендиректором футбольного "Динамо" 2
14:16
Лже-внук украл у барнаульской пенсионерки 40 тысяч рублей 0
14:05
Я призываю: в сети появились предвыборные ролики от актеров и спортсменов 21
13:52
Прокуратура забрала волчицу, которую хотели продать жители Алтайского края 9
13:40
Два дальнобойщика погибли при столкновении фур в Новосибирской области 2
13:34
Мужчина приехал к родным в Бийск после 25 лет рабства в Казахстане 7
13:30
"Поколение М": талантливых иллюстраторов ищут в крае 1
13:22
Новый мост через реку к зданию Старого базара начали строить в Барнауле 7
13:14
Производителей говядины в Алтайском крае поддержат на сумму 90 млн рублей 3
13:04
Жители Бийска массово исполнят Гимн России в Парке Победы 3

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.