Министр экономического развития Максим Орешкин на форуме "Россия — страна возможностей" заявил, что инфляция в стране впервые в истории оказалась ниже, чем в США, сообщает РИА Новости.

"В настоящий момент мы имеем рекордно низкую инфляцию. По последним цифрам, впервые в истории российская инфляция опустилась ниже американской. В Америке сейчас инфляция 2,21%, в России — 2,18%", — рассказал Орешкин.

По итогам прошлого года, инфляция в России составила рекордно низкие 2,5%. В марте, по прогнозу Министерства экономического развития, инфляция составит 0,2-0,3%, в годовом выражении — 2,2-2,3%. Прогноз ведомства на 2018 год — 4%.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что российская экономика преодолела последствия кризиса 2014-2015 годов.