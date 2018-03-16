Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что больше не будет посещать рестораны сети "Макдоналдс" из-за новых антироссийских санкций США. Об этом пишет РИА "Новости".

"Конкорд" уже трижды попадал под санкции, я сам трижды или четырежды — уже устал считать и не помню. Никакого бизнеса ни в США, ни с американцами у меня нет. Меня это не беспокоит. Теперь разве что в "Макдоналдс" ходить не буду", — отметил Пригожин.

Напомним, накануне Минфин США в очередной раз обнародовал новый санкционный список против России. В дополненный список были включены россияне, ранее обвиненные Вашингтоном во вмешательстве в выборы. Кроме того, в санкционный список попало Агентство интернет-исследований, возглавляемое Пригожиным и частично финансируемое двумя другими его компаниями — "Конкорд менеджментом" и "Конкорд кейтерингом".



