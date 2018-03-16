Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что больше не будет посещать рестораны сети "Макдоналдс" из-за новых антироссийских санкций США. Об этом пишет РИА "Новости".
"Конкорд" уже трижды попадал под санкции, я сам трижды или четырежды — уже устал считать и не помню. Никакого бизнеса ни в США, ни с американцами у меня нет. Меня это не беспокоит. Теперь разве что в "Макдоналдс" ходить не буду", — отметил Пригожин.
Напомним, накануне Минфин США в очередной раз обнародовал новый санкционный список против России. В дополненный список были включены россияне, ранее обвиненные Вашингтоном во вмешательстве в выборы. Кроме того, в санкционный список попало Агентство интернет-исследований, возглавляемое Пригожиным и частично финансируемое двумя другими его компаниями — "Конкорд менеджментом" и "Конкорд кейтерингом".
Комментарии
Закрыть эту дурацкую сеть в России!
Пусть сами давятся своими сухими булками!
смешно, откажемся от булочки за то будем вкладывать деньги в их экономику, Россия увеличила свои вложения в бумаги США на 25%.
ну он жрать. теперь сеть обанкротится.
Какие у нас в крае серьезные комментаторы! Даже иронии не понимают, т.к. злоба и зависть всё заслонила!
Можно подумать он хоть раз туда ходил)))
Под санкционные ограничения попало "Агентство интернет-исследований", более известное в СМИ как "фабрика троллей", вот он и расстроился.
недопонял...как повар затесался среди столь уважаемых людей?
Что-то не верится, что бизнесмен такого уровня вообще когда либо рисковал своим здоровьем и ходил в макдональдс.
Кстати, не закрывать макдональдс надо, а реквизировать в госсобственность. И рабочие места сохранятся, на которых работают обычные российские граждане , и дело уже настроенное и отлаженное, и налоги будут. Вывеску только поменять на "ГлавКотлетПит"
Макдональдс постигла серьезная утрата вип-клиента
Что ему беспокоится, он свои бабки заработал не на стрижке американского народа. А русский народ не испарится и санкций ему не введёт.
ну, от того, что кто-то не пойдет в Макдональдс, никакой утраты не понесет ни одна из сторон)
и Макдональдсу фиолетово на одного клиента, и клиенту здоровья прибавится от отказа от фаст-фуда)
начальник Геноцид Эклерова lol
16.03.2018 10:13
гость
Бери выше!
А чего только от булок, пусть от всей техники откажется американской, в том числе от компьютеров и телефонов.