Более восьми десятилетий одно из крупнейших текстильных предприятий России – Барнаульский меланжевый комбинат "Меланжист Алтая" играет важную роль в поставках текстильной продукции собственного производства для оборонного комплекса страны и для компаний самых разных отраслей.

Предприятие постоянно развивается, расширяет линейку продукции, развивает новые артикулы тканей для спецодежды и униформы для летнего, зимнего и демисезонного ассортимента, а также тканей специального назначения — водоотталкивающих, ультрапрочных, инсектоакарицидных (от клещей и комаров), с повышенной защитой от неблагоприятных погодных факторов, от кислот и щелочей, масел, нефти и других веществ. Специальные защитные свойства нередко применяются в комплексе, обеспечивая многофункциональную защиту работников на производстве.

Ленточная машина служит для распрямления и выравнивания волокон в ленте

"Ткани "БМК "Меланжист Алтая" соответствуют повышенным требованиям силовых структур и не уступают лучшим зарубежным аналогам. Развитие производства "умных" тканей, которые могут распознавать изменения окружающей среды и адаптироваться к ним посредством функциональных трансформаций, например, "включать" водостойкость, антибактериальные, антистатические и другие необходимые свойства, является одной из приоритетных задач для компании, позволяя не только выпускать конкурентоспособную продукцию, но и продвигать ее на новые рынки сбыта", — рассказала директор по сбыту Светлана Рудковская.

Ткани и швейные изделия комбината широко востребованы у ведущих швейных предприятий, госкорпораций и производственных предприятий России. Униформу из тканей меланжевого комбината носят военнослужащие Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСИН и других ведомств. Неизменной популярностью пользуются швейные изделия собственного производства: спецодежда летнего и зимнего ассортимента, противоэнцефалитные костюмы, костюмы "Шахтер".

Спецодежда. Производитель АО БМК "Меланжист Алтая"

Также заслуженным успехом пользуется и домашний текстиль из бязи под торговой маркой "Семь небес". Продукция изготовлена из 100% хлопка и отвечает требованиям ГОСТов, предъявляемых к ткани и к готовой продукции. Комплекты постельного белья "Семь небес" выпускаются в нескольких эксклюзивных вариантах расцветок, к тому же постоянно ведется работа над расширением ряда цветовых решений. В ассортимент продукции входят как многочисленные комплекты постельного белья, так и отдельные принадлежности. Следует отметить, что швейные изделия изготавливаются только из тканей собственного производства.

Комплект постельного белья "Вдохновение". Производитель АО БМК "Меланжист Алтая"

"Мы регулярно участвуем в выставках текстильной промышленности и тщательно следим за последними новинками на рынке тканей для спецодежды и домашнего текстиля, чтобы максимально соответствовать требованиям времени и запросам наших потребителей. Подтверждением правильности выбранного пути служат многочисленные награды российских и международных выставок: "Лучшее предприятие года", "Лучший алтайский товар года", "Лучшее промышленное предприятие Алтайского края", "Лучшая ткань года" и это далеко не полный перечень", — отметила Светлана Рудковская.

Кстати

С начала 2015 года АО БМК "Меланжист Алтая" входит в состав производственного комплекса "БТК Текстиль", являющегося структурной единицей крупнейшего российского холдинга легкой промышленности Группы компаний БТК, включающего в себя предприятия по производству ткани, трикотажного полотна и готовой одежды.

Барнаульский меланжевый комбинат "Меланжист Алтая" входит в Перечень системообразующих организаций Алтайского края и в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса России.

С 2016 года АО БМК "Меланжист Алтая" реализует комплекс инвестиционных проектов, направленных на реконструкцию, модернизацию и техническое переоснащение прядильного, ткацкого и отделочного производств, а также расширение мощностей швейного производства. За 2016-2017 годы объем инвестиций составил более 100 млн рублей. Комплексный проект развития производственной площадки Барнаульского меланжевого комбината предполагает строительство новых производственных площадей, отвечающих современным требованиям текстильного производства, а также оснащение передовым высокотехнологичным оборудованием для увеличения объема выпускаемой продукции и расширения ассортимента, что позволит удовлетворить потребности как внутрироссийского рынка пряжи и ткани, так и зарубежных покупателей. Общий объем инвестиций до 2022 года превысит 5 млрд рублей.

О продукции Барнаульского меланжевого комбината вы можете узнать на сайте АО БМК "Меланжист Алтая".

АО БМК "Меланжист Алтая"

г. Барнаул, ул. Кулагина, 8

Тел.: 8 (3852) 290-190, 290-199