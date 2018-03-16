Депутаты от партии ЛДПР в пятницу, 16 марта, планируют внести на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ, пишет газета "Известия".
Партия считает, что ЕГЭ нужно отменить в качестве выпускного и вступительного в образовательные организации высшего образования. По мнению депутатов, такой вид учебного испытания нужно заменить государственными экзаменами, которые школьники будут сдавать по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
Депутаты ЛДПР поясняют, что подготовиться к ЕГЭ можно только с помощью репетиторов. А это очень большие затраты, которые под силу не каждой российской семье.
Авторы законопроекта полагают, что отмена ЕГЭ "позволит определять уровень поступающих в вузы исходя из их знаний, а не на основании сомнительных результатов ЕГЭ, и проводить более качественный отбор среди кандидатов на поступление в образовательные учреждения высшего образования".
Комментарии
А вот это господа реальный бред перед выборами, ни кто и ни когда не отменит ЕГЭ. Не зря в своё время Ельцин не читая бумаг подписывал их на крыле самолёта!
Очень согласна.
Бред: не ЕГЭ надо отменять, а приводить в соответствие КИМы с программой! что - то надо менять в консерватории! Мой сын - девятиклассник пришел в шок от того, как я рассказал о сдаче выпускных и вступительных экзаменов за одно лето!
да ты расскажи ему про армию в кому впадет наверное малыш хааааааааааа
ЕГЭ не отменят, не для этого вводили. Да и подрастающее поколение не полностью оболванено, попадаются ещё умные ребята.
Очередная пиар-дурь от ЛДПР!