Королева Великобритании Елизавета II дала ​дала свое согласие на свадьбу принца Гарри и актрисы Меган Маркл, пишет "РБК" со ссылкой на Reuters.

"Я объявляю мое согласие на заключение брака между моим в высшей степени любимым внуком принцем Генри Чарльзом Альбертом Дэвидом и Рейчел Меган Маркл", — сказано в письме королевы.

В Великобритании одобрение монаха на свадьбу нужно для вступления в брак всех членов королевской семьи, занимающих с первой по шестую позицию в очереди на престол.

В настоящий момент принц Гарри занимают пятую позицию. Перед ним в очереди на престол его отец принц Уэльский Чарльз, его брат принц Уильям, а также дети Уильяма — принц Джордж и принцесса Шарлотта.

Свадьба Гарри и актрисы Меган Маркл запланирована на 19 мая. Церемония пройдет в Виндзорском замке. На праздник приглашены около 2600 человек.