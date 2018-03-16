Соревнования по информационной безопасности пройдут в Алтайском крае

В Алтайском крае пройдут соревнования по информационной безопасности "AltaySchoolCTF – 2018"

III Региональные соревнования по информационной безопасности "AltaySchoolCTF – 2018" состоятся на площадках Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова 17 марта. Турнир проводится среди команд старшеклассников и учащихся профессиональных образовательных организаций Алтайского края.

В соревнованиях заявлено 15 команд учащихся Алтайского промышленно-экономического колледжа, Барнаульского педагогического колледжа, архитектурно-строительного колледжа, колледжа АГУ, политехнического техникума, Алтайского государственного колледжа, краевого педагогического лицея-интерната, государственного педагогического колледжа, Бийского лицея-интерната, гимназий "Сигма", 42, 27, лицея №101 и др.

По условиям, командам необходимо решить несколько десятков заданий из различных областей информатики и защиты информации. Задания будут объединены в тематические категории: криптография, стеганография, администрирование, обратная инженерия, программно-техническая экспертиза, история информатики и т.д. В финале конкурса будущим специалистам в области информационной безопасности предстоит защитить организацию от хакерских атак.

Все участники соревнований получат сертификаты, а победителей наградят дипломами трех степеней.

Организаторами соревнований "AltaySchoolCTF – 2018" выступают: Ассоциация руководителей служб информационной безопасности (АРСИБ), Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, CTF — команда АлтГТУ SharLike.

Поддержку мероприятию оказывают: министерство образования и науки Алтайского края, управление связи и массовых коммуникаций Алтайского края.

Партнерами мероприятия выступают: группа компаний "БТП", ПАО Ростелеком, комитет Алтайской ТПП по информационным технологиям.

Контактные лица от организаторов:

Шарлаев Евгений Владимирович, доцент каф. ИВТиИБ АлтГТУ: +7-913-217-16-67, sharlaev@mail.ru

Рассохин Александр Дмитриевич, капитан команды "SharLike": +7-999-475-56-68, contest@altayctf.ru

Сайт игр

Соревнования пройдут 17 марта с 10.00 в научно-технической библиотеке АлтГТУ (пр. Ленина, 46, 2 этаж).