Воскресенье, 18 Март, 08:50

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,49
€ 70,81
440801
-4°
Обь
-17см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Выборы президента - 2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

Почему жителям Барнаула важно 18 марта проголосовать за благоустройство

, ИА "Амител"
На основании мнения жителей будут выбраны общественные территории, которые получат обновление уже в 2018 году

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Голосуй или проиграешь. Точнее, голосуй или не благоустроишь. Эту фразу можно смело использовать, говоря об участии Барнаула в федеральном проекте "Комфортная городская среда". В день выборов президента, 18 марта 2018 года, на всех избирательных участках города будут открыты дополнительные участки — уже для выбора объектов благоустройства. Из 10 площадей, аллей, скверов и пешеходных улиц будет выбрано не более шести. И именно горожанам решать, какие территории Барнаула преобразятся уже в этом году.

Голосование станет поистине народным. Выбрать территории могут абсолютно все жители Барнаула с городской пропиской старше 14 лет. Сделать это очень просто:

  • 18 марта приходите на свой избирательный участок (найти его можно через этот сервис). Если вам уже исполнилось 18 лет, то не забудьте проголосовать за президента.
  • В здании, где располагается избирательный участок, будут открыты дополнительные пункты для голосования за объекты благоустройства.
  • Предъявите свой паспорт.
  • Отметьте на бланке от одной до шести территорий.

Пункт для голосования в рамках проекта будет легко найти по указательным стрелкам в оранжево-бирюзовых цветах. В самом помещении будут размещены информационные плакаты с перечислением всех территорий, вынесенных на голосование, дизайн-макетами и перечнем работ. Там же будет и плакат, разъясняющий порядок голосования. Членов счетной комиссии проекта "Комфортная городская среда" будет легко узнать по белой футболке с символикой проекта

Ждите итогов голосования через два-три дня. Их объявят на сайте администрации Барнаул и в ведущих СМИ.

Все объекты хороши. Во-первых, в каждом из пяти районов Барнаула минимум по одному объекту. Это и центр города, и спальные районы. Во-вторых, все эти площадки нуждаются в благоустройстве и нужны жителям.

Нагорный парк еще не предстал перед горожанами во всей обновленной красе, но уже стал местом притяжения для прогулок, романтических посиделок и селфи. Демидовская площадь — это наша история. Пешеходная часть улицы Молодежная и Обского бульвара — центр города, где даже в обычные дни многолюдно, а тем более в праздники.

Аллеи Ленинградская, Площадь Мира с идущей от нее Аллеей Целинников, Сквер Адмирала Кузнецова, Сквер Химиков и Аллея "25 лет Индустриальному району" — это общественные места спальных районов.

Проезд Полюсный (от переулка Ядринцева до жилого дома №93, вдоль проспекта Строителей) представляет собой особый объект. Главное здесь — замена устаревших, аварийных деревьев на молодые, высаженные вдоль загруженного транспортом проспекта.

Конечно, на всех территориях по плану обновить асфальт или уложить плитку, убрать старые деревья и высадить новые, обустроить множество цветочных клумб, установить малые архитектурные формы, сделать новое освещение.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Комфортная среда. Барнаул-2018
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
08:41
Как проголосовать на выборах президента 18 марта: инфографика 4
08:24
Почему жителям Барнаула важно 18 марта проголосовать за благоустройство 0
08:17
Жители Алтайского края выбирают президента России: трансляция 0
08:11
"Мария-Ра" оштрафует своего сотрудника, прилюдно убившего собаку в магазине 2
08:01
Алтайский край начал выбирать своего президента 1
07:53
Можно ли фотографировать и делать селфи на избирательном участке 25
07:40
Могут ли вас заставить идти на выборы и голосовать за конкретного кандидата 25
07:34
Можно ли проголосовать на выборах без паспорта 10
07:21
Как найти свой избирательный участок? 3
07:12
Что можно, а что нельзя делать на избирательном участке 22
07:03
Дом с бассейном и виноградом на участке продают в Барнауле за 13 млн рублей 0
06:51
Ежедневник: чем запомнилось 18 марта 0
06:43
Кто и как может проголосовать на выборах президента дома 7
06:32
Как правильно заполнить бюллетень на выборах и какой будет испорченным 18
06:23
Как проголосовать на выборах президента 18 марта 2018 года 5
06:14
Жители Алтайского края выберут президента в условиях тепла и гололеда 0
06:01
Самое главное о кандидатах в президенты на выборах 2018 года: инфографика 32
03:01
Выборы президента России стартовали, первыми голосуют Камчатка и Чукотка 0
23:03
Памятник Ольге Бузовой появится в Подмосковье 0
22:12
Парни из Барнаула прошли во второй тур шоу ТНТ ПЕСНИ 0
22:04
Режиссер Жора Крыжовников снимет фильм про антропоморфного робота 0
21:01
Хакер Адриан Ламо скончался в возрасте 37 лет 0
20:01
Сервис знакомств появится у соцсети "ВКонтакте" 0
19:27
Золото, выпавшее из самолета в Якутске, доставили в Красноярск 0
19:15
Соцсети обсуждают избиение подростка после расправы над девочкой в Барнауле 13
19:05
Музыканты рок-группы "Пикник" попали в серьезную аварию 0
18:33
Лебеди покинут зимовку в Алтайском крае в конце марта 0
18:06
Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломата 2
17:32
Более 37 тонн рыбы забраковал Роспотребнадзор в прошлом году 1
17:03
Тепло до +8 градусов придет в Алтайский край 18 марта 0
16:31
Барнаульцы предупреждают о страшной глыбе льда на крыше в центре города 3
16:05
Москвич поймал чистокровную волчицу в ошейнике около населенного пункта 0
15:25
Слоненок в Таиланде придавил туристку во время игры 0
15:02
Выборы 18 марта в Барнауле станут важным днем: депутат Марина Ермоленко 0
14:27
Жительница Алтайского края спасла ребенка из горящего дома 0
14:01
Барнаульцы смогут сфотографироваться с известными спортсменами на выборах 3
13:34
Проводы зимы пройдут в Барнауле 18 марта 2
13:12
Немного спорта в ленту: барнаульцы делятся снимками своих тренировок 4
12:32
Хиллари Клинтон сломала запястье в индийской гостинице 5
12:00
Две легковушки столкнулись у "старой ""Ленты" в Барнауле 1
11:29
Барнаулец, продавая земельный участок, лишился денег 4
11:05
Самолет United Airlines экстренно приземлился из-за собаки на борту 0
10:37
Барнаульцам предлагают посмотреть выставку мистических портретов 0
10:05
СМИ: компаньона Березовского Глушкова могли задушить собачьим поводком 9
09:34
Рыбак на Байкале заснял на видео цунами после землетрясения 5
09:04
Очевидцы: два грузовика столкнулись около Полковниково на Алтае 0
08:45
Tez Tour начал продавать путевки в Египет 0
08:18
Гараж с автомобилем внутри загорелся в Алтайском крае 0
08:02
200 тысяч новорожденных за 80 лет: история барнаульского роддома № 2 10
07:50
Что за праздник День святого Патрика и как его отмечают 9

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.