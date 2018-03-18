Голосуй или проиграешь. Точнее, голосуй или не благоустроишь. Эту фразу можно смело использовать, говоря об участии Барнаула в федеральном проекте "Комфортная городская среда". В день выборов президента, 18 марта 2018 года, на всех избирательных участках города будут открыты дополнительные участки — уже для выбора объектов благоустройства. Из 10 площадей, аллей, скверов и пешеходных улиц будет выбрано не более шести. И именно горожанам решать, какие территории Барнаула преобразятся уже в этом году.

Голосование станет поистине народным. Выбрать территории могут абсолютно все жители Барнаула с городской пропиской старше 14 лет. Сделать это очень просто:

18 марта приходите на свой избирательный участок (найти его можно через этот сервис). Если вам уже исполнилось 18 лет, то не забудьте проголосовать за президента.

В здании, где располагается избирательный участок, будут открыты дополнительные пункты для голосования за объекты благоустройства.

Предъявите свой паспорт.

Отметьте на бланке от одной до шести территорий.

Пункт для голосования в рамках проекта будет легко найти по указательным стрелкам в оранжево-бирюзовых цветах. В самом помещении будут размещены информационные плакаты с перечислением всех территорий, вынесенных на голосование, дизайн-макетами и перечнем работ. Там же будет и плакат, разъясняющий порядок голосования. Членов счетной комиссии проекта "Комфортная городская среда" будет легко узнать по белой футболке с символикой проекта

Ждите итогов голосования через два-три дня. Их объявят на сайте администрации Барнаул и в ведущих СМИ.

Все объекты хороши. Во-первых, в каждом из пяти районов Барнаула минимум по одному объекту. Это и центр города, и спальные районы. Во-вторых, все эти площадки нуждаются в благоустройстве и нужны жителям.

Нагорный парк еще не предстал перед горожанами во всей обновленной красе, но уже стал местом притяжения для прогулок, романтических посиделок и селфи. Демидовская площадь — это наша история. Пешеходная часть улицы Молодежная и Обского бульвара — центр города, где даже в обычные дни многолюдно, а тем более в праздники.

Аллеи Ленинградская, Площадь Мира с идущей от нее Аллеей Целинников, Сквер Адмирала Кузнецова, Сквер Химиков и Аллея "25 лет Индустриальному району" — это общественные места спальных районов.

Проезд Полюсный (от переулка Ядринцева до жилого дома №93, вдоль проспекта Строителей) представляет собой особый объект. Главное здесь — замена устаревших, аварийных деревьев на молодые, высаженные вдоль загруженного транспортом проспекта.

Конечно, на всех территориях по плану обновить асфальт или уложить плитку, убрать старые деревья и высадить новые, обустроить множество цветочных клумб, установить малые архитектурные формы, сделать новое освещение.