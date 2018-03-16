Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Google, так как сайте распространялась контекстная реклама онлайн-казино. Об этом пишет ТАСС.
В ведомстве подчеркивают, что такая реклама запрещена действующим законодательством. Жалоба поступила в ФАС от россиянина. Согласно документу, при наборе слова "Вулкан" в Google система отображала рекламные объявления незаконных в России онлайн-казино.
В свою очередь, эти указанные рекламные объявления представляют собой гиперссылку на "зеркала" сайта онлайн-казино.
Распространяемая реклама содержит признаки нарушения федерального закона "О рекламе". Дело будет рассмотрено 10 апреля.
Комментарии
Пользоваться гуглом в нынешнее время не патриотично! Нужно всем массово переходить на российскую национальную государственную поисковую систему и интернет-портал "Спутник"! А то проект признан неудачным и существующим исключительно благодаря государственной поддержке и импортозамещение в этой сфере несколько пробуксовывает