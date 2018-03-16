Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Google, так как сайте распространялась контекстная реклама онлайн-казино. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве подчеркивают, что такая реклама запрещена действующим законодательством. Жалоба поступила в ФАС от россиянина. Согласно документу, при наборе слова "Вулкан" в Google система отображала рекламные объявления незаконных в России онлайн-казино.

В свою очередь, эти указанные рекламные объявления представляют собой гиперссылку на "зеркала" сайта онлайн-казино.

Распространяемая реклама содержит признаки нарушения федерального закона "О рекламе". Дело будет рассмотрено 10 апреля.