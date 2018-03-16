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Полиция в Славгороде задержала 31-летнего мужчину, подозреваемого в краже телевизора у своей знакомой.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, к правоохранителям обратилась местная жительница, которая по возвращению домой обнаружила пропажу телевизора.

Под подозрение попал ее ранее судимый знакомый, который вскоре сознался, что разбил окно, проник в дом и вынес телевизор. Похищенное он успел отнести в ломбард.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже с незаконным проникновением в жилище.