Минпромторг опубликовал обновленный список автомобилей стоимостью более трех миллионов рублей, которые облагаются так называемым налогом на роскошь. Об этом пишет "РБК".
В этот перечень теперь входит 1126 моделей авто. Список, в который попадают машины дороже указанной суммы, используют при расчете транспортного налога – владельцы указанных моделей получают повышенный коэффициент (от 1,1 до 3), который зависит от стоимости транспортного средства, его мощности и года выпуска.
Как пишет издание, в обновленный список вошли далеко не самые шикарные машины.
Налог на роскошь действует в России уже три года. В данный рейтинг попадают автомобили непремиальных марок, а также модели, которые в силу своего формфактора и технических характеристик не принято считать роскошными.
В обновленный список вошел автомобиль Chevrolet Tahoe. Издание пишет, что в России он никогда не считался премиальным.
Комментарии
Я бы сделал так. Повышенным налогом должны облагаться машины, чей ценник выше 2 млн., и машины старше 10 лет. С таких брать 40 т.р. в год, одинаково, без всяких так сложных формул.
16.03.2018 10:22
- гость -
и машины старше 10 лет
А это почему? У человека нет денег машину обновить, на него еще налог в 40 штук, в итоге приставы заберут у него авто в счет налога и че будут с ним делать?
Т.е. например какой-ть Хендай Туссан или ММС Оутлендер по вашему уже роскошь?
Однако...
То есть вы предлагаете любой автомобиль для семью с более чем 3 детьми считать премиальным?
16.03.2018 10:22
- гость -
Пешеход, нет?
В обновленный список вошел автомобиль Chevrolet Tahoe. Издание пишет, что в России он никогда не считался премиальным.
ну так то да. пикап амеровского фермера
накой у нас городские жители такие берут хз
Пешеход, нет?
Ванятка Ванадий это. Его бред.
16.03.2018 10:38
- гость -
Для понтов. Большой же ))))
Я даж не понимаю на кой берут Крузаки 200-е
Крутить 8 горшков чтоб одного себя любимого по городу возить... Расходуя 22 л на сотню...
Все равно что на Руслане мешок картошки перевозить.
16.03.2018 10:44
Kimi
когда тебе прилетит кто-то по встречке - тогда поймёшь зачем такие автомобили нужны.
16.03.2018 10:38
- гость -
А на кой у нас внедорожники берут только по городу ездить? Или чсв маленькое, или еще что))) Почему-то у нас считается дорогой обязательно большая машина, тогда как в других странах все почему-то иначе
когда тебе прилетит кто-то по встречке - тогда поймёшь зачем такие автомобили нужны.
и что? спасет тебя, твоя компенсация маленького мпч, от встречи с фурой?
2 месный
Какие то странные суждения.
Следуя такой логике всем на БелАЗы надо сесть
Да, кстати, что у внедорожников не отнять, так это безопасность. С фурами лобовухи не постоянно у нас случаются, чаще с машинками попроще, а вот вылетевший тебе навстречу седанчик или любой другой "обычный небольшой кузов" ты на тяжелом внедорожнике размажешь и сам хоть живым останешься.