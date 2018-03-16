Минпромторг опубликовал обновленный список автомобилей стоимостью более трех миллионов рублей, которые облагаются так называемым налогом на роскошь. Об этом пишет "РБК".

В этот перечень теперь входит 1126 моделей авто. Список, в который попадают машины дороже указанной суммы, используют при расчете транспортного налога – владельцы указанных моделей получают повышенный коэффициент (от 1,1 до 3), который зависит от стоимости транспортного средства, его мощности и года выпуска.

Как пишет издание, в обновленный список вошли далеко не самые шикарные машины.

Налог на роскошь действует в России уже три года. В данный рейтинг попадают автомобили непремиальных марок, а также модели, которые в силу своего формфактора и технических характеристик не принято считать роскошными.

В обновленный список вошел автомобиль Chevrolet Tahoe. Издание пишет, что в России он никогда не считался премиальным.