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Минпромторг опубликовал список машин, облагаемых налогом на роскошь

, ИА "Амител"
В перечень вновь попало несколько далеко не самых шикарных машин

Минпромторг опубликовал обновленный список автомобилей стоимостью более трех миллионов рублей, которые облагаются так называемым налогом на роскошь. Об этом пишет "РБК".

В этот перечень теперь входит 1126 моделей авто. Список, в который попадают машины дороже указанной суммы,  используют при расчете транспортного налога – владельцы указанных моделей получают повышенный коэффициент (от 1,1 до 3), который зависит от стоимости транспортного средства, его мощности и года выпуска.

Как пишет издание, в обновленный список вошли далеко не самые шикарные машины. 

Налог на роскошь действует в России уже три года. В данный рейтинг попадают автомобили непремиальных марок, а также модели, которые в силу своего формфактора и технических характеристик не принято считать роскошными.

В обновленный список вошел автомобиль Chevrolet Tahoe. Издание пишет, что в России он никогда не считался премиальным. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

16.03.2018 10:22
- гость -

Я бы сделал так. Повышенным налогом должны облагаться машины, чей ценник выше 2 млн., и машины старше 10 лет. С таких брать 40 т.р. в год, одинаково, без всяких так сложных формул.

0  0
16.03.2018 10:31
гость

16.03.2018 10:22
- гость -
и машины старше 10 лет

А это почему? У человека нет денег машину обновить, на него еще налог в 40 штук, в итоге приставы заберут у него авто в счет налога и че будут с ним делать?

0  0
16.03.2018 10:33
Kimi

Т.е. например какой-ть Хендай Туссан или ММС Оутлендер по вашему уже роскошь?
Однако...

0  0
16.03.2018 10:35
- гость -

То есть вы предлагаете любой автомобиль для семью с более чем 3 детьми считать премиальным?

0  0
16.03.2018 10:36
- гость -

16.03.2018 10:22
- гость -

Пешеход, нет?

0  0
16.03.2018 10:38
- гость -

В обновленный список вошел автомобиль Chevrolet Tahoe. Издание пишет, что в России он никогда не считался премиальным.

ну так то да. пикап амеровского фермера
накой у нас городские жители такие берут хз

0  0
16.03.2018 10:41
- гость -

Пешеход, нет?

Ванятка Ванадий это. Его бред.

0  0
16.03.2018 10:44
Kimi

16.03.2018 10:38
- гость -

Для понтов. Большой же ))))
Я даж не понимаю на кой берут Крузаки 200-е
Крутить 8 горшков чтоб одного себя любимого по городу возить... Расходуя 22 л на сотню...
Все равно что на Руслане мешок картошки перевозить.

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