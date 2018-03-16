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Граждане России могли потерять при смене управляющих пенсионными накоплениями в 2017 году 55 миллиардов рублей, сообщает "Коммерсант".
"Только "молчуны", решившие перейти из Пенсионного фонда России (ПФР) в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), лишились 34 млрд руб., поскольку могли сделать это с сохранением доходов не ранее 2020 года. Потери граждан при досрочном переходе из одного НПФ в другой предварительно оцениваются в сопоставимую сумму", — пишет издание.
В качестве причин столь масштабных денежных потерь называются непонимание принципов перевода, сформулированных слишком сложно для простого гражданина.
При этом подчеркивается, что по итогам 2018 года потери граждан могут оказаться еще больше.
Комментарии
Супругу по телефонному звонку из "Пенсионного фонда" с целью якобы "уточнения данных" втихушку перевели в НПФ "Социум". Сами правильно назвали все данные, супруга подтвердила их корректность. Спустя пару дней пришла SMS "Спасибо за перевод в НПФ Социум". Потом и бумаги пришли по бумажной почте.
Как отменить перевод и вернуть потерянные деньги?
А сколько потеряли сами пенсионные фонды от деятельности правительства и центробанка.
заголовок не правильно: не потеряли , а подарили государству, потому что инвест доход до получения 13% вычета НДФЛ должен лежать на счете управляющей 3 года. А они как по сговору между собой клиентов таскают!!!
В лопнувших пенсионных фондах сгорели накопления 2 миллионов россиян.
Больше 30 негосударственных пенсионных фондов, активно привлекавших накопления населения, находятся в стадии ликвидации, у пяти из них выявлены признаки преднамеренного банкротства.
Такие данные приводит в годовом отчете Агентство по страхованию вкладов.
К лишенным лицензии и ликвидируемым НПФ предъявлено 2,2 миллиона требований от кредитов, подавляющее большинство которых - клиенты, размещавшие пенсионные деньги.
В общей сложности 34 лопнувших фонда остались должны 96 миллиардов рублей. Из них 84 млрд необходимо погасить за счет пенсионных накоплений, а 11,7 млрд - из пенсионных резервов.
Согласно отчетности, суммарные активы попавших под ликвидацию НПФ составляют 112,6 млрд рублей. Однако большая их часть - "низкого качества", говорится в материалах АСВ: в результате истребовать деньги с фондов в досудебном порядке оказалось невозможно.
Составила договор о вкладе пенсионных накоплений со Сбербанком (2015 г.). Через полтора года решила проверить состояние этих накоплений и с обнаружила, что Сбербанк уже перевел мои накопления в НПФ "Будущее". Без спроса, без уведомления меня, МОЛЧА.
Обратилась в Сбербанк - разводят руками, что я НАВЕРНОЕ сама поручила им это сделать. Ни подписей, никаких документов, по которым они это сделали мне не предоставили.
Во дают, чиновники, т. е. государство, сами придумали управляющих пенсионными накоплениями, заставили людей отдавать им деньги, грозили, молчунам переведём туда-то, давайте куда-нибудь да переводите свои денежки, а теперь, оказывается, люди сами виноваты, что они потеряли 55 миллиардов. Да эта афёра с управлением для обворовывания народа и разрабатывалась чудо-специалистами правительства.