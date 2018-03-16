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Потери россиян при смене пенсионных фондов оценили в 55 млрд рублей

, ИА "Амител"
По итогам 2018 года потери могут оказаться еще больше

Фото: domdeneg.info

Граждане России могли потерять при смене управляющих пенсионными накоплениями в 2017 году 55 миллиардов рублей, сообщает "Коммерсант".

"Только "молчуны", решившие перейти из Пенсионного фонда России (ПФР) в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), лишились 34 млрд руб., поскольку могли сделать это с сохранением доходов не ранее 2020 года. Потери граждан при досрочном переходе из одного НПФ в другой предварительно оцениваются в сопоставимую сумму", — пишет издание.

В качестве причин столь масштабных денежных потерь называются непонимание принципов перевода, сформулированных слишком сложно для простого гражданина.

При этом подчеркивается, что по итогам 2018 года потери граждан могут оказаться еще больше.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

16.03.2018 10:37
- гость -

Супругу по телефонному звонку из "Пенсионного фонда" с целью якобы "уточнения данных" втихушку перевели в НПФ "Социум". Сами правильно назвали все данные, супруга подтвердила их корректность. Спустя пару дней пришла SMS "Спасибо за перевод в НПФ Социум". Потом и бумаги пришли по бумажной почте.
Как отменить перевод и вернуть потерянные деньги?

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16.03.2018 10:42
- гость -

А сколько потеряли сами пенсионные фонды от деятельности правительства и центробанка.

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16.03.2018 10:43
гость

заголовок не правильно: не потеряли , а подарили государству, потому что инвест доход до получения 13% вычета НДФЛ должен лежать на счете управляющей 3 года. А они как по сговору между собой клиентов таскают!!!

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16.03.2018 10:44
- гость -

В лопнувших пенсионных фондах сгорели накопления 2 миллионов россиян.

Больше 30 негосударственных пенсионных фондов, активно привлекавших накопления населения, находятся в стадии ликвидации, у пяти из них выявлены признаки преднамеренного банкротства.

Такие данные приводит в годовом отчете Агентство по страхованию вкладов.

К лишенным лицензии и ликвидируемым НПФ предъявлено 2,2 миллиона требований от кредитов, подавляющее большинство которых - клиенты, размещавшие пенсионные деньги.

В общей сложности 34 лопнувших фонда остались должны 96 миллиардов рублей. Из них 84 млрд необходимо погасить за счет пенсионных накоплений, а 11,7 млрд - из пенсионных резервов.

Согласно отчетности, суммарные активы попавших под ликвидацию НПФ составляют 112,6 млрд рублей. Однако большая их часть - "низкого качества", говорится в материалах АСВ: в результате истребовать деньги с фондов в досудебном порядке оказалось невозможно.

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16.03.2018 10:49
- гость -

Составила договор о вкладе пенсионных накоплений со Сбербанком (2015 г.). Через полтора года решила проверить состояние этих накоплений и с обнаружила, что Сбербанк уже перевел мои накопления в НПФ "Будущее". Без спроса, без уведомления меня, МОЛЧА.
Обратилась в Сбербанк - разводят руками, что я НАВЕРНОЕ сама поручила им это сделать. Ни подписей, никаких документов, по которым они это сделали мне не предоставили.

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16.03.2018 11:06
- гость -

Во дают, чиновники, т. е. государство, сами придумали управляющих пенсионными накоплениями, заставили людей отдавать им деньги, грозили, молчунам переведём туда-то, давайте куда-нибудь да переводите свои денежки, а теперь, оказывается, люди сами виноваты, что они потеряли 55 миллиардов. Да эта афёра с управлением для обворовывания народа и разрабатывалась чудо-специалистами правительства.

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