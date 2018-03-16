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Граждане России могли потерять при смене управляющих пенсионными накоплениями в 2017 году 55 миллиардов рублей, сообщает "Коммерсант".

"Только "молчуны", решившие перейти из Пенсионного фонда России (ПФР) в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), лишились 34 млрд руб., поскольку могли сделать это с сохранением доходов не ранее 2020 года. Потери граждан при досрочном переходе из одного НПФ в другой предварительно оцениваются в сопоставимую сумму", — пишет издание.

В качестве причин столь масштабных денежных потерь называются непонимание принципов перевода, сформулированных слишком сложно для простого гражданина.

При этом подчеркивается, что по итогам 2018 года потери граждан могут оказаться еще больше.