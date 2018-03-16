ГИБДД Барнаула сообщает, что сейчас дорожные службы города работают в условиях изменения температурного режима. Их приоритетная задача в этот период, при плюсовой температуре – не допустить образования наледи. Для этого проезжая часть и тротуары посыпаются песчано-соляной смесью, сообщает пресс-служба ведомства.

"На сегодняшний момент ГИБДД и коммунальные службы делают все возможное для улучшения дорожной ситуации в городе. Сотрудники дорожно-патрульной службы принимают необходимые меры для ликвидации заторных ситуаций на дорогах. С целью разгрузки наиболее проблемных перекрестков инспекторы ДПС осуществляют ручное регулирование",- сказано в пресс-релизе.

Водителей краевой столицы просят соблюдать правила ГИБДД, выбирать оптимальный скоростной режим, учитывать конкретные погодные и дорожные условия. И не создавать помех и заторных ситуаций в местах работы дорожной техники.