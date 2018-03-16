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Подземные толчки продолжаются по периметру большого Алтая. Очередное землетрясение произошло в ночь на 16 марта — на сей раз на западе Монголии.
Согласно информации Алтае-Саянского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН", подземный толчок, имевший магнитуду 3,2, произошел в 20:07 по московскому времени в западной части Монголии в 697 километрах к юго-западу от Кызыла (Республика Тува).
Интенсивность сотрясений в эпицентре землетрясения составила 3,7 балла по шкале MSK-64.
Напомним, что накануне произошло землетрясение в Восточном Казахстане, у границы Алтая.
Затем, 15 марта около 14 часов дня землетрясение было зафиксировано непосредственно на территории Алтайского края — в Алтайском районе.
Заместитель директора по науке Алтае-Саянского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Алексей Еманов, говоря о подземном толчке, который почувствовали жители Алтайского района и Белокурихи, отметил, подобные землетрясения здесь, в принципе, ожидаемы.
В ГУ МЧС по Алтайскому краю отреагировали на сейсмическое событие. На место были направлены комиссии по обследованию социально-значимых объектов.
Комментарии
надеюсь в барнауле будет баллов 5