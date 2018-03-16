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Тактильная плитка для слабовидящих людей на улицах города Барнаула, которую уложили осенью 2017 года, разрушилась сразу после первой зимы. 16 марта в Минстройтансе Алтайского края пройдет совещание на котором будут обсуждать данную ситуацию, рассказали в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в краевом Минстройтрансе, плитка пришла в негодность из-за своего качества. Ее закупали сразу на нескольких заводах у разных поставщиков, но все партии оказались некачественными. Скорее всего, подрядчики будут перекладывать плитку, поскольку она находится на гарантии.

Ранее стало известно, что многочисленные царапины на дорожном покрытии в центре Барнаула, которые образовались из-за нарушения технологии уборки снега, в ближайшее время устранять не планируют. Дорожные службы отмечают, что царапины на асфальте не входят в перечень повреждений, которые требуют ремонта или замены дорожного полотна.