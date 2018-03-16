Фото: perepel-krym.ru
Тактильная плитка для слабовидящих людей на улицах города Барнаула, которую уложили осенью 2017 года, разрушилась сразу после первой зимы. 16 марта в Минстройтансе Алтайского края пройдет совещание на котором будут обсуждать данную ситуацию, рассказали в пресс-службе ведомства.
Как пояснили в краевом Минстройтрансе, плитка пришла в негодность из-за своего качества. Ее закупали сразу на нескольких заводах у разных поставщиков, но все партии оказались некачественными. Скорее всего, подрядчики будут перекладывать плитку, поскольку она находится на гарантии.
Ранее стало известно, что многочисленные царапины на дорожном покрытии в центре Барнаула, которые образовались из-за нарушения технологии уборки снега, в ближайшее время устранять не планируют. Дорожные службы отмечают, что царапины на асфальте не входят в перечень повреждений, которые требуют ремонта или замены дорожного полотна.
Комментарии
Ну вот, теперь на ремонт надо, на следующий год опять, лафа чиновникам.
Наша компания одна из тех, кто поставляет сертифицированную тактильную плитку в городе и мы ОФИЦИАЛЬНЫЙ представитель, и когда мы позвонили и предложили, то были посланы далеко и надолго))) А вы говорите качество Не знаю как данные люди выбирают контрагентов и где покупают... А результат Вы видите сами)
Всё это потому, что кое-кто любит закупать материалы по принципу "чем дальше от дома куплю, тем больше смогу украсть" - это жизненный принцип всех т.е. "снабженцев.
Это всё на фоне того, что в Барнауле есть предприятие, выпускающее специальные дорожные сухие смеси. Название рекламировать не буду, кому надо- найдёт. Закупили бы в Барнауле- проблем бы не было.
менять то должны по гарантии бесплатно? если да, то пускай хоть в никарагуа покупают.
Долой 44ФЗ!!!!