Фото: advocat-cons.info
Суд в Барнауле удовлетворил иск о взыскании 55 тысяч рублей компенсации с детского сада за травмирование пятилетней девочки.
Как сообщили в краевой прокуратуре, в дошкольном учреждении во время организации утренней гимнастики при построении детей в коридоре произошло защемление пальцев левой руки одной из воспитанниц коридорной дверью.
"Сотрудниками дошкольного образовательного учреждения достаточные и необходимые меры по обеспечению безопасности воспитанницы детского сада не были приняты. В результате чего несовершеннолетней был причинен вред здоровью", — констатируют в ведомстве.
В итоге в пользу девочки с детского сада взыскана компенсация морального вреда в размере 55 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.
Комментарии
сколько травм в детстве было в садиках и пальцы в дверь и шишки на лбу и язык к качелям зимой лепили.. во в то время сколько бабла можно было нашим родителям стрясти с садиков
ребенок видно не простого человека. С подобными травмами простых людей, прокуратура просто штрафует садик, а в суде 1000 руб. присуживают
Могут взыскать с воспитателей? У них зарплаты кажется уже по 12 тысяч, а то и больше
16.03.2018 12:09
гость
нет. воспитатели - не МОЛ. не материальноответственные. взыщут с муниципального бюджета.
а воспитатели должны смотреть за детьми, это их трудовая обязанность.
16.03.2018 12:21
Геноцид Эклеров
взыщут с муниципального бюджета.
Вот это хорошо. Муниципалитет разгонит нерадивых воспитателей
Воспитатели плохо выполнили свою трудовую обязанность?